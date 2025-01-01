Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Ein Platz bleibt leer (1)

Staffel 7Folge 1

Die Waltons

Folge 1: Ein Platz bleibt leer (1)

John kämpft hart, um seine Aufträge in der Holzbranche zu erfüllen und seinen abgeschlossenen Vertragsverpflichtungen nachzukommen. Unterdessen beschließen Erin und Mary Ellen, das Elternhaus zu verlassen und nach Charlottesville zu ziehen. Während es so viele Veränderungen im Leben der Waltons gibt, sind alle zugleich damit beschäftigt, ihre Trauer um den verstorbenen Großvater zu verarbeiten. Auch der Tod Flossie Brimmers hat eine tiefe Lücke hinterlassen ...

