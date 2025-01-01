Die Waltons
Folge 19: Jim-Bobs Berufung
46 Min.
Ein Ereignis verändert Jim-Bobs Leben vollständig: Bei der Reparatur seines Wagens verunglückt er beinahe tödlich - es scheint ein Wunder, dass er gerettet wird. Jim-Bob deutet dieses Geschehen als Zeichen von Gott und beschließt, Baptistenpfarrer zu werden. Sein erster Schritt zu seinem neuen Leben besteht darin, dass er all sein Hab und Gut an seine Geschwister verschenkt - doch die nehmen Jim-Bobs Berufung überhaupt nicht ernst. Einzig Großmutter versteht ihn ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
