WarnerStaffel 7Folge 6
45 Min.Ab 6

Der 13. Geburtstag von Elizabeth steht unmittelbar bevor, doch das Mädchen freut sich nicht wirklich darauf, dass sie sich allmählich dem Erwachsenenalter nähert. Da beginnt ein Poltergeist im Hause der Waltons sein Unwesen zu treiben und alle Bewohner fürchterlich zu erschrecken ... Auch für Jason beginnt ein neuer Lebensabschnitt, den er jedoch im Gegensatz zu seiner Schwester sehr genießt: Als Gastgeber einer Radioshow berät er die einsamen Herzen aus der Nachbarschaft ...

Warner
