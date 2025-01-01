Die Waltons
Folge 6: Elizabeths Poltergeist
45 Min.Ab 6
Der 13. Geburtstag von Elizabeth steht unmittelbar bevor, doch das Mädchen freut sich nicht wirklich darauf, dass sie sich allmählich dem Erwachsenenalter nähert. Da beginnt ein Poltergeist im Hause der Waltons sein Unwesen zu treiben und alle Bewohner fürchterlich zu erschrecken ... Auch für Jason beginnt ein neuer Lebensabschnitt, den er jedoch im Gegensatz zu seiner Schwester sehr genießt: Als Gastgeber einer Radioshow berät er die einsamen Herzen aus der Nachbarschaft ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH