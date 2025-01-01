Die Waltons
Folge 5: Die Prüfung
43 Min.Ab 6
Mary Ellen hat schreckliche Prüfungsangst und greift deshalb zu starken Beruhigungsmitteln, als ihre Examina an der Schwesternschule kurz bevorstehen. Doch damit schafft sie sich ein neues Problem, denn mit der Zeit wird sie mehr und mehr abhängig von den Amphetaminen ... Eine Prüfung ganz anderer Art muss Yancy Tucker über sich ergehen lassen: Seine Frau Cissy hat genug von ihm und dem Leben in Walton's Mountain - sie lässt Yancy von heute auf morgen sitzen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH