Die Waltons
Folge 20: Alle lieben Erin
43 Min.Ab 6
Mary Ellen ist seit dem Tod ihres Mannes Curt, der im Krieg gefallen ist, überbesorgt um ihren Sohn John Curtis. Ständig beschäftigt sie sich mit ihm und vernachlässigt darüber ihren Beruf. Die Familie macht sich große Sorgen um sie ... Unterdessen hat Ben ein neues Hobby entdeckt: das Fotografieren. Sein erstes Modell ist seine Schwester Erin. Als er ein Foto von ihr zum Spaß an die örtliche Zeitung schickt, hat das unvorhergesehene Folgen ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH