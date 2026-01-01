Zieh mich am Schopf / KlassenkuhJetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 1: Zieh mich am Schopf / Klassenkuh
23 Min.Ab 6
Dana versucht Todd und Maurecia am Valentinstag zu verkuppeln. / Als eine Kuh ins Klassenzimmer tritt, halten die Schüler sie für einen Vertretungslehrer.
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Die Wayside Schule
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nelvana Limited 2006-2007