Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Wayside Schule

Mein neues Toupe / Louis muss zurück auf die Schulbank

FilmRise KidsStaffel 1Folge 13
Mein neues Toupe / Louis muss zurück auf die Schulbank

Mein neues Toupe / Louis muss zurück auf die SchulbankJetzt kostenlos streamen

Die Wayside Schule

Folge 13: Mein neues Toupe / Louis muss zurück auf die Schulbank

23 Min.Ab 6

Myron findet eine alte Schülerakte, aus der hervorgeht, dass Hausmeister Louis nie einen Schulabschluss gemacht hat. Prompt wird Louis in Mrs. Jewls Klasse gesteckt, wo er das Versäumte nachholen soll. Und Maurecias Stachelschwein Flauschi ist rasend eifersüchtig auf Todd. Es ist schließlich ziemlich offensichtlich, dass Maurecia Todd noch lieber hat als ihr Haustier!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Wayside Schule
FilmRise Kids
Die Wayside Schule

Die Wayside Schule

Alle 2 Staffeln und Folgen