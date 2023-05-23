Mein neues Toupe / Louis muss zurück auf die SchulbankJetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 13: Mein neues Toupe / Louis muss zurück auf die Schulbank
23 Min.Ab 6
Myron findet eine alte Schülerakte, aus der hervorgeht, dass Hausmeister Louis nie einen Schulabschluss gemacht hat. Prompt wird Louis in Mrs. Jewls Klasse gesteckt, wo er das Versäumte nachholen soll. Und Maurecias Stachelschwein Flauschi ist rasend eifersüchtig auf Todd. Es ist schließlich ziemlich offensichtlich, dass Maurecia Todd noch lieber hat als ihr Haustier!
Die Wayside Schule
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2006-2007