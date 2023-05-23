Abgeschlagen / Das etwas andere MaskottchenJetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 4: Abgeschlagen / Das etwas andere Maskottchen
23 Min.Ab 6
Myron verkleidet sich als Maskottchen, das Todd ähnlich ist, um das Tetherball-Team anzufeuern. / Ein Fangspiel macht aus Myron einen echten Tyrannen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Wayside Schule
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2006-2007