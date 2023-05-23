Musikunterricht / Todd und der StierJetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 12: Musikunterricht / Todd und der Stier
23 Min.Ab 6
Im Musikunterricht entdeckt Myron eine Flöte, die alle Schüler verrückt spielen lässt. / Die Schüler verwechseln ein paar Bühnenrequisiten mit einem Wunschbrunnen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2006-2007