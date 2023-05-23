Kidswatter Sender / Der AufzugJetzt kostenlos streamen
Die Wayside Schule
Folge 7: Kidswatter Sender / Der Aufzug
23 Min.Ab 6
Todd versucht, den Direktor daran zu hindern, einen Einkaufssender von seinem Büro aus zu führen. / Todd und Kidswatter bleiben im Fahrstuhl der Schule stecken.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Wayside Schule
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2006-2007