Die Wayside Schule
Folge 6: Myron gegen Normy / Das Aquarium
23 Min.Ab 6
Myron maskiert sich als sein fiktiver Zwillingsbruder Normy. / Auf einem verdrehten Klassenausflug gehen die Kinder nicht ins Aquarium - die Fische kommen zu ihnen!
Die Wayside Schule
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2006-2007