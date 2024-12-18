Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 1: Tür-Verlangsamung
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Die Tür vom Imbiss fällt heute nur ganz langsam hinter Dittsche ins Schloss. Hat Ingo die Tür absichtlich verlangsamt, für ältere Gäste, die nicht mehr so schnell unterwegs sind? Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 17. Oktober 2010
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004