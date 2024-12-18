Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 7: Blaues Auge
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche hat ein blaues Auge, weil ihm Giovanni eine verpasst hat. Er hat nämlich Giovannis Handy verloren. Deshalb hat er Dittsche auch aus dem Auto geschmissen. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 28. November 2010
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004