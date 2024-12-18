Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Hilferuf der Maulwürfe
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche glaubt, der Krater in Schmalkalden ist ein Hilferuf der Maulwürfe an die Leute von dem Kometen von Hadle 2. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 07. November 2010
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004