Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 2: Loki Schmidt
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche erzählt, dass Loki Schmidt gestorben ist. Sie hat mit ihrer Stiftung immer die Blume des Jahres ausgezeichnet, nach ihr selbst ist aber noch keine Blume benannt. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 24. Oktober 2010
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004