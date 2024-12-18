Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 9: Raphael van der Frost
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite. Raphael van der Vaart heißt jetzt van der Frost, erklärt Dittsche, weil er sich in einer Kältekammer bei Minus 90 Grad seinen Muskelfaserriss behandeln lässt. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 12. Dezember 2010
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004