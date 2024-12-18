Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 5: Zahnschmerzen
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche hat Zahnschmerzen, aber Zahnärzte können ihn nicht mehr untersuchen, weil kein Geld mehr da ist. Aber wenigstens ist es etwas abgedämpft nach seiner Behandlung. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 14. November 2010
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004