Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 2: Dittsches Gefängnisaufenthalt
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Nach seinem Gefängnisaufenthalt kann Dittsche endlich wieder Ingos Imbiss besuchen und behauptet, er sei im Urlaub gewesen. Sogar ein Zimmer mit fließendem Wasser hatte er. Zu Gast ist Gerd Wetegrove.
