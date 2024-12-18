Zum Inhalt springenBarrierefrei
DittscheStaffel 9Folge 6vom 18.12.2024
Folge 6: Olympischer Fackellauf

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Themen diesmal u.a.: Betreibung der Fackel mit natürlichem Methan und Gyros als Feuerquelle, Cora Schumacher und Karger und der "Kamm der Versöhnung". Zu Gast ist Jens.

Dittsche
