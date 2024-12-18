Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Ingo hatte Grippe
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen sind diesmal u.a.: die Hygiene in Ingos Imbissbude; Dittsche und Frau Karger; die innere Uhr des Menschen; Transrapid und Magnetismus. Zu Gast ist Knut.
