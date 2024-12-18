Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 9: Dittsches neuer Job
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen sind diesmal u.a.: Fußball; Hamburger SV (HSV); Erlebnisse beim Spargel stechen; Oliver Kahn und das Bild-Zitat "11 Dimensionen des Erfolges". Zu Gast: "Fahrrad-Michi".

