Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

"Sturmware"

Staffel 9Folge 3vom 18.12.2024
"Sturmware"

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 3: "Sturmware"

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Themen diesmal u.a.: Orkan Emma; das Schaltjahr; Frühjahrsputz mithilfe von Winddruck (Hektopascal) und die Herstellung von Luftschokolade. Zu Gast ist Thomas Fürst.

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

