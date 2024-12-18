Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 5: Kargers Viagra
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen diesmal u.a.: Friseurbesuch, Viagra, Genforschung, Biosprit, Insekten-Snacks, die Mensch-Kuh, ein laufender Fisch und die Stechmücken-Plage. Zu Gast ist Rainer Heinsohn.
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004