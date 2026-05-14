Vatertag mit Kims Vater HenningJetzt kostenlos streamen
$HZ wir müssen reden
Folge 49: Vatertag mit Kims Vater Henning
122 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Euer Wunsch ist uns Befehl, denn ein Teil der Koch Familie hat es heute wieder ins Studio geschafft: Undzwar niemand geringeres als Kims Vater Henning! Er ist auch nicht ohne Grund genau heute da, denn Kim und er verbringen den Vatertag dieses Jahr gemeinsam vor offenen Mikros und laufenden Kameras! Viel Spaß dabei! Schaut euch Oreo auf Insta an!
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