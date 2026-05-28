Poetry Slammen mit Sophie PassmannJetzt kostenlos streamen
$HZ wir müssen reden
Folge 51: Poetry Slammen mit Sophie Passmann
104 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Diese Kombi hat wohl niemand kommen sehen, aber glaubt mal: Ihr habt sie gebraucht. Diese Woche ist die preisgekrönte Autorin und Podcasterin Sophie Passmann für eine Crossover-Episode zu Gast bei Kim. Viel Spaß mit der Folge!
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