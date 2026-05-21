Muttertag mit IkkimelJetzt kostenlos streamen
$HZ wir müssen reden
Folge 50: Muttertag mit Ikkimel
94 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Ja, der Tag ist wirklich gekommen: Deutschlands Mutter Ikkimel ist endlich zu Gast bei $HZ wir müssen reden! Heißt: Ab heute nie wieder kommentieren müssen: Wann kommt Ikki??? Viel Spaß mit der Folge! Hört euch Ikkimels neues Album Poppstar an!
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
$HZ wir müssen reden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: Studio Bummens