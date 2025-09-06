Staffel 2Folge 12vom 06.09.2025
DORA
Folge 12: Der Zungenknoten / Mampfi und die Wolkenblume
22 Min.Folge vom 06.09.2025
Dora und Boots helfen dem grummeligen alten Troll zusammen mit Flitzadu, seine Zunge zu entknoten. // Dora und Boots helfen Chompy, einen Wolkenblumensamen zu finden, nachdem er versehentlich den von Isa gegessen hat.
DORA
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon