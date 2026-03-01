Downton Abbey
Folge 2: Hochzeit mit Hindernissen
48 Min.
Mary ist nun die Verwalterin des Anwesens. Doch gleich ihre ersten Maßnahmen sorgen für Unruhe. So reagieren Mrs. Hughes und Carson auf Marys Angebot, den Hochzeitsempfang in der großen Halle der Familie abzuhalten, sehr unterschiedlich. Noch dramatischere Folgen hat Marys Entschluss, die Kinder George und Marigold mit zu einer Landwirtschaftsmesse zu nehmen. Die ebenfalls anwesende Mrs. Drewe reagiert auf Marigolds Anblick sehr heftig. Kurz darauf sind beide verschwunden ...
Downton Abbey
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved