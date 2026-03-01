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Downton Abbey

Willkommen zu Hause

NBCUniversalStaffel 6Folge 4vom 01.03.2026
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Downton Abbey

Folge 4: Willkommen zu Hause

48 Min.Folge vom 01.03.2026

In Downton herrscht große Freude, da Tom Branson zurückgekehrt ist. Für eine weitere Überraschung sorgt das ehemalige Dienstmädchen Gwen. Sie hatte vor elf Jahren eine Stelle als Sekretärin angenommen und ist nun mit ihrem Mann in Downton zu Gast. Barrow versucht, sie vor den Crawleys bloßzustellen, schadet sich aber selbst. Violet hofft, in Lady Shakleton eine Verbündete im Streit um die Klinik zu finden, und Mary erkennt in Lady Shakletons Neffen einen alten Bekannten wieder.

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