Downton Abbey
Folge 7: Das Autorennen
48 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Kurz nachdem die Crawleys erfahren haben, dass Lady Violet nach Frankreich abgereist ist, wird die ganze Familie von Henry Talbot zu seinem Autorennen in Brooklands eingeladen. Tom bestärkt Mary in ihren Gefühlen für Henry, aber das Rennen weckt in ihr traumatische Erinnerungen an Matthews Tod. Ihre schlimmsten Befürchtungen scheinen wahr zu werden, als es auf der Rennstrecke zu einem Unfall kommt. Daisy und Molesley bereiten sich indessen auf den großen Tag ihrer Prüfung vor.
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama, Romanze
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved