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Downton Abbey

Das Autorennen

NBCUniversalStaffel 6Folge 7vom 01.03.2026
Das Autorennen

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Downton Abbey

Folge 7: Das Autorennen

48 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Kurz nachdem die Crawleys erfahren haben, dass Lady Violet nach Frankreich abgereist ist, wird die ganze Familie von Henry Talbot zu seinem Autorennen in Brooklands eingeladen. Tom bestärkt Mary in ihren Gefühlen für Henry, aber das Rennen weckt in ihr traumatische Erinnerungen an Matthews Tod. Ihre schlimmsten Befürchtungen scheinen wahr zu werden, als es auf der Rennstrecke zu einem Unfall kommt. Daisy und Molesley bereiten sich indessen auf den großen Tag ihrer Prüfung vor.

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