Downton Abbey
Folge 3: Der schönste Tag
48 Min.
Cora sorgt dafür, dass sich Mrs. Hughes mit ihrem Wunsch für den passenden Ort für ihren Hochzeitsempfang durchsetzen kann. Nun scheint alles bereit, nur das Kleid für die Trauung wird noch diskutiert. Der Streit zwischen Edith und ihrem Redakteur gipfelt in dessen Kündigung. Ihr bleiben nur wenige Stunden, um die Ausgabe der Zeitschrift fertigzustellen - aber ein Bekannter eilt Edith zu Hilfe. In Downton spitzt sich der Konflikt um die Zukunft der Klinik immer weiter zu ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama, Romanze
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved