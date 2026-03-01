Downton Abbey
Folge 5: Hoher Besuch
48 Min.Ab 6
Während Edith in London nach einer neuen Herausgeberin sucht, trifft sie sich dort erneut mit Bertie Pelham. Mary lässt sich indessen überreden, eine Einladung von Henry Talbot anzunehmen, der offenbar sehr an ihr interessiert ist. Doch der Streit um das Krankenhaus spitzt sich immer weiter zu. Da Lady Violet unbedingt einen neuen Verbündeten benötigt, überredet sie den Gesundheitsminister - und späteren Premierminister - Neville Chamberlain zu einem Besuch auf Downton Abbey ...
Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved