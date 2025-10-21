Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hilflos und verloren

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 7vom 21.10.2025
Folge 7: Hilflos und verloren

47 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Seine Mutter findet den dreijährigen Robbie tot in seinem Bett. Einige Tage zuvor klagte er über Bauchweh und übergab sich nachts. Das Kind sieht - bis auf ein Hämatom am Bauch - völlig gesund aus. Doch Dr. G macht eine schreckliche Entdeckung ... Stefano Medina bricht urplötzlich zusammen und stirbt im Krankenhaus. Sein Lebenswandel war mehr als ungesund, doch war das auch die Ursache für seinen Tod?

