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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tödliche Dosis

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 2vom 21.04.2026
Tödliche Dosis

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 2: Tödliche Dosis

47 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Eines Abends steht ein blutüberströmter Mann vor Debbie Balcoms Tür, starrt sie an und geht wieder. Kurz darauf wird seine Leiche nahe Debbies Haus gefunden. Sein Bruder gibt an, dass der Mann von seiner Ex-Frau ermordet wurde. Ein kniffliger Fall für Dr. G ... Auch der Tod von Michelle Rhone stellt die Pathologin vor ein Rätsel: Die junge Mutter starb kurz nach einer Fettabsaugung am Bauch unter heftigen Schmerzen.

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