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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Der Schein trügt

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 9vom 11.05.2026
Der Schein trügt

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 9: Der Schein trügt

45 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Die Großmutter von Maria Flores steht unter Schock: Sie fand ihre Enkelin tot auf dem Küchenboden. Im Gegensatz zur Großmutter weiß Dr. G, dass Maria Alkohol und Drogen nicht abgeneigt war. Der Autopsie-Befund ist dennoch eine Überraschung ... Als Jason Wright spontan seinen Bruder Dylan besuchen will, macht er eine grausige Entdeckung: Dylan und seine Freundin Carla wurden mit einer einzigen Kugel erschossen - während sie Sex hatten.

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