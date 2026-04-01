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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Der mysteriöse Patient

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 3vom 27.04.2026
Der mysteriöse Patient

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 3: Der mysteriöse Patient

47 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

James Duncan kommt mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Alles sieht nach einem tätlichen Angriff aus, doch James kann sich an nichts erinnern. Er wird operiert - und stirbt vier Wochen später.

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