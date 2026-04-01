Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 3: Der mysteriöse Patient
47 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
James Duncan kommt mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Alles sieht nach einem tätlichen Angriff aus, doch James kann sich an nichts erinnern. Er wird operiert - und stirbt vier Wochen später.
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
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Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Nent Studios UK Ltd. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION