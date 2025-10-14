Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Verdachtsmomente

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 4vom 14.10.2025
Folge 4: Verdachtsmomente

46 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Willie Booker erscheint nicht bei der Arbeit und geht auch nicht ans Telefon. Ein Freund findet ihn schließlich tot und halb ausgezogen in seinem Wohnzimmer. Was brachte den kerngesunden Mann um? Scheinbar völlig zugedröhnt wankt Johnny Diaz in die Notaufnahme. Die Ärzte behandeln ihn wegen einer Überdosis und entdecken daher zu spät, dass sein Zustand von einer Hirnblutung verursacht wird - Johnnys Todesurteil.

