Dr. House
Folge 1: Und nun?
40 Min.Ab 12
Cuddy hat House endlich ihre Liebe gestanden. Die beiden verbringen den Tag gemeinsam in seiner Wohnung und denken über eine feste Beziehung nach. Im Krankenhaus behandeln Dreizehn, Foreman, Chase und Taub unterdessen ihren Kollegen Dr. Richardson. Er leidet unter einer unbekannten Krankheit, muss aber als einziger verfügbarer Neurochirurg in der Klinik sein, damit das Haus seinen Status als Traumazentrum nicht verliert.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren