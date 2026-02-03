Dr. House
Folge 4: Neben der Wahrheit
42 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 16
Margaret McPherson wird mit heftigem Erbrechen und Bauchschmerzen eingeliefert. Außerdem stellt sich heraus, dass sie chronisch Lügengeschichten erfindet. Nicht einmal ihre Identität stimmt. Obendrein beginnt die Patientin zu halluzinieren. House setzt indes die neue Ärztin in seinem Team, die Chase eingestellt hat, unter Druck. Um die fachlichen Kenntnisse von Dr. Kelly Benedict ist es nicht gut bestellt.
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited
