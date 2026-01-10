Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Die Last der Lügen

sixxStaffel 7Folge 8
Die Last der Lügen

Die Last der LügenJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 8: Die Last der Lügen

43 Min.Ab 12

Ramon Silva ist ein tiefgläubiger Mann, der sich aufgrund eines Paktes mit Gott jedes Jahr einmal kreuzigen lässt. Doch dieses Mal hat er dabei Blut gespuckt. Der Fall weckt das Interesse von House ebenso wie seinen Zynismus. Zudem hat der geniale Diagnostiker weiterhin Stress mit Cuddy: Sie will, dass sich House für seine Lüge entschuldigt, doch er weigert sich und sieht sich weiterhin im Recht.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen