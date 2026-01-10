Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Spießrutenlauf

sixxStaffel 7Folge 11
Spießrutenlauf

SpießrutenlaufJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 11: Spießrutenlauf

43 Min.Ab 12

Cuddy bringt ihre Mutter ins Krankenhaus: Arlene scheint Herzprobleme zu haben. House schafft es nicht lange, sich ihr gegenüber zusammenzureißen, denn er glaubt, dass die Mutter seiner Partnerin ein Hypochonder ist. Bald lehnt sie die Behandlung durch den zynischen Arzt ab. Doch dann verschlechtert sich Arlenes Zustand. Cuddy bittet House, heimlich weiter an dem Fall zu arbeiten.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen