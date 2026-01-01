Die Liebe in der EllenbogengesellschaftJetzt kostenlos streamen
Dr. House
Folge 2: Die Liebe in der Ellenbogengesellschaft
43 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Die 14-jährige Skateboarderin Della erleidet einen Herzstillstand und wird ins Princeton Plainsboro eingeliefert. House nimmt den Fall an, doch während der Behandlung muss er immer wieder bei Cuddy um Einwilligung bitten und ist oft nicht einverstanden mit ihrer Entscheidung. Soll er die frische Beziehung aufs Spiel setzten, um seinen Kopf durchzusetzen? Oder gefährdet er gar das Leben seiner Patientin, wenn er es nicht tut?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren