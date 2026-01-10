Dr. House
Folge 14: Beziehungsweise
43 Min.Ab 16
Der gescheiterte Bauunternehmer Bert arbeitet als Reinigungskraft und wird mit einer starken allergischen Reaktion eingeliefert. Der Auslöser ist unbekannt und der Zustand des Patienten verschlechtert sich drastisch, während House und sein Team nach der Ursache der Krankheit forschen. House steht indes der Besuch einer Charity-Gala bevor, auf der Cuddy ein Preis verliehen werden soll. Doch er hat wenig Lust und sucht einen Ausweg.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren