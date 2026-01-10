Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 21
43 Min.Ab 12

Die Bombenentwicklerin Dr. Wendy Lee bricht an ihrem Arbeitsplatz mit einem Krampfanfall zusammen. Doch House kann sich nicht auf den verzwickten Fall konzentrieren. Er ist in der Zwischenzeit einerseits damit beschäftigt zu beweisen, dass Wilson eine Wette um das Ergebnis eines Boxkampfs nicht gewonnen hat. Andererseits bereitet ihm sein Bein höllische Schmerzen, die er mit einer Substanz zu stillen versucht, die bislang nur an Ratten getestet wird.

