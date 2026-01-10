Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 23
Folge 23: Entzwei

43 Min.Ab 16

Die Performance-Künstlerin Afsoun Hamidi bricht während einer Aktion zusammen. House, der selbst noch im Krankenbett liegt, und sein Team finden heraus, dass sie die Symptome selbst herbeigeführt hat. Sie wollte unbedingt von House behandelt werden. Der spielt indes weiterhin seine Spielchen mit Cuddy, die immer zerstörerischere Züge annehmen, bis die Situation eskaliert.

