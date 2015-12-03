Dr. Klein
Folge 10: Bedürfnisse
44 Min.Folge vom 03.12.2015Ab 12
Holger ist unzufrieden: Es gibt im Haus Klein keine Möglichkeit, in Ruhe zu arbeiten. Als seine Verlegerin ihm anbietet, in ihrer Finca auf Mallorca zu arbeiten, nimmt er kurzentschlossen an. Valerie ist fassungslos - sowohl über das Angebot als auch über die Tatsache, dass ihr Mann das nicht mit ihr bespricht. Und das, wo ihre Tochter Pam in einer Beziehungskrise steckt: Woran kann es liegen, dass Kaan keinen Sex mit ihr möchte? Bernd Lang sorgt sich um den geistigen Zustand seiner Mutter: Immer häufiger vergisst sie Termine, verlegt Gegenstände und schreibt SMS, an die sie sich später nicht mehr erinnert.
Dr. Klein
Genre:Tragikomödie, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 ZDF Enterprises