Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Klein

Bedürfnisse

HerzfrequenzStaffel 2Folge 10vom 03.12.2015
Bedürfnisse

BedürfnisseJetzt kostenlos streamen

Dr. Klein

Folge 10: Bedürfnisse

44 Min.Folge vom 03.12.2015Ab 12

Holger ist unzufrieden: Es gibt im Haus Klein keine Möglichkeit, in Ruhe zu arbeiten. Als seine Verlegerin ihm anbietet, in ihrer Finca auf Mallorca zu arbeiten, nimmt er kurzentschlossen an. Valerie ist fassungslos - sowohl über das Angebot als auch über die Tatsache, dass ihr Mann das nicht mit ihr bespricht. Und das, wo ihre Tochter Pam in einer Beziehungskrise steckt: Woran kann es liegen, dass Kaan keinen Sex mit ihr möchte? Bernd Lang sorgt sich um den geistigen Zustand seiner Mutter: Immer häufiger vergisst sie Termine, verlegt Gegenstände und schreibt SMS, an die sie sich später nicht mehr erinnert.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Klein
Herzfrequenz
Dr. Klein

Dr. Klein

Alle 5 Staffeln und Folgen