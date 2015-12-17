Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Klein - Staffel 2 Folge 12: Schmerzen vom 17.12.2015
44 Min. Ab 12

So weit ist es gekommen: Gegen ihren Willen sitzt Valerie Klein mit ihrem Mann Holger bei der Paartherapie. Dumm nur, dass ihre Therapeutin aktuell ganz eigene Beziehungsprobleme hat! Im Hause Lang scheint endlich Frieden eingekehrt zu sein: Berta möchte zurück ins Heim und Grit triumphiert! Allerdings unterschätzt Grit ihre Gegenspielerin ein letztes Mal - mit furchtbaren Konsequenzen. Vor der Klinik wird ein stark unterkühltes Baby gefunden - wie verzweifelt muss man sein, um sein hilfloses Kind wegzugeben?

