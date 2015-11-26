Dr. Klein
Folge 9: Träume
44 Min.Folge vom 26.11.2015Ab 12
Im Hause Lang herrscht Krieg: Berta breitet sich immer mehr aus, und Grit ist davon alles andere als begeistert. Als Berta sich noch in ein Golfturnier hineindrängt, platzt Grit der Kragen. Auch im Hause Klein kriselt es, seit Holger mehr und mehr Zeit für sein Kinderbuch aufwendet - was bedeutet, dass er häufiger Maren Donner, seine Verlegerin, trifft. Als diese auch noch zu Hause bei den Kleins auftaucht, reicht es Valerie - sie stellt ein Ultimatum. In die Rosenstein-Klinik wird die siebenjährige Mathilda Pirsch eingeliefert, die bei einem Schönheitswettbewerb zusammengebrochen ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
Dr. Klein
Genre:Tragikomödie, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 ZDF Enterprises