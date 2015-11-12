Dr. Klein
Folge 7: Liebe
44 Min.Folge vom 12.11.2015Ab 12
Während Valerie zur Regeneration in der Klinik ist, bekommen Holger und Carolin die Chance, sich im Verlag von Maren Donner vorzustellen. Sie ist begeistert. Allerdings nur von den Texten. Bernd Lang kann sein Glück kaum fassen: Sein leiblicher Vater ist zwar tot, aber dessen Mutter, also Langs Oma, lebt noch. Grit Lang ist ebenfalls fassungslos, wenn auch aus einem anderen Grund: Die beiden Frauen verbindet seit Jahrzehnten eine tiefe Feindschaft. Die Pharmareferentin Yasemin Yilmaz geht zum Angriff über: Sie will den Assistenzarzt, Dr. Jonas Müller, in ihrem Bett haben.
