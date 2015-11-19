Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 2Folge 8vom 19.11.2015
Folge 8: Schuld

44 Min.Folge vom 19.11.2015Ab 12

Die kleine Naomi und ihre Eltern sind bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Sie wird von Dr. Klein versorgt, die Eltern kommen ins Elisabeth-Krankenhaus, wo Prof. Gül operiert. Leider überleben die Eltern den schweren Eingriff nicht - wie soll man das Naomi beibringen? Gleichzeitig muss Nevin damit fertig werden, dass sie zum ersten Mal den Kampf um ein Menschenleben verloren hat. Zwischen Dr. Klein und ihr entsteht eine unerwartete Nähe. Jonas kann es nicht fassen - er hatte Sex mit Yasemin, was Luna dummerweise herausfindet. Jonas sitzt zwischen zwei Stühlen - ihm wird aber auch klar, was er wirklich will.

